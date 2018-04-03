Саша Обрадович из БК "Локомотив-Кубань" признан лучшим тренером сезона в Еврокубке

ТАСС, 3 апреля. Главный тренер российского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" Саша Обрадович признан лучшим тренером Еврокубка-2016/17. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Команда сербского специалиста вышла в финал Кубка Европы, одержав победы во всех 20 играх турнира. Эта победная серия стала рекордной в истории турнира. 49-летний Обрадович стал третьим представителем российского клуба, признанным лучшим тренером турнира.

В финале российская команда сыграет с турецкой "Дарюшшафакой". Матчи пройдут 10 и 13 апреля.