Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккейный клуб "Динамо" из Санкт-Петербурга стал первым финалистом ВХЛ

Спорт
3 апреля, 19:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

В полуфинальной серии динамовцы победили клуб "Зауралье" из Кургана со счетом 4-0

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 3 апреля. Санкт-петербургский клуб "Динамо" на выезде со счетом 6:0 разгромил "Зауралье" из Кургана в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и стал первым финалистом турнира.

Шайбы забросили Александр Кулагин (16-я, 45-я минуты), Александр Шевченко (19), Артур Чувиляев (22), Николай Чебыкин (40) и Антон Берлёв (55). Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу санкт-петербургской команды.

Соперник "Динамо" по финалу определится в серии полуфинала между клубами "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) и "Нефтяник" (Альметьевск). "СКА-Нева" ведет в серии со счетом 3-0, четвертый матч серии закончится позднее во вторник.

Действующем победителем ВХЛ является "Динамо" из Балашихи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Sky: в Портон-Дауне не установили происхождение вещества, которым отравили Скрипалей
2
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
3
В США вынесли первый приговор по "делу РФ"
4
DM: Юлия Скрипаль была отравлена после получения доступа к счету в $185 тыс.
5
Мария Аронова перед выступлением в Сургуте сообщила зрителям о невыплате гонорара
6
Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
7
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости