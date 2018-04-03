Хоккейный клуб "Динамо" из Санкт-Петербурга стал первым финалистом ВХЛ

ТАСС, 3 апреля. Санкт-петербургский клуб "Динамо" на выезде со счетом 6:0 разгромил "Зауралье" из Кургана в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и стал первым финалистом турнира.

Шайбы забросили Александр Кулагин (16-я, 45-я минуты), Александр Шевченко (19), Артур Чувиляев (22), Николай Чебыкин (40) и Антон Берлёв (55). Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу санкт-петербургской команды.

Соперник "Динамо" по финалу определится в серии полуфинала между клубами "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) и "Нефтяник" (Альметьевск). "СКА-Нева" ведет в серии со счетом 3-0, четвертый матч серии закончится позднее во вторник.

Действующем победителем ВХЛ является "Динамо" из Балашихи.