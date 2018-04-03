Петербургский футбольный клуб "Динамо" может перебазироваться в Сочи

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Динамо" обсуждает возможность изменения прописки и переезда в Сочи. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

Ранее сайт телеканала "Матч ТВ" сообщил, что в кругах владельца "Динамо" Бориса Ротенберга обсуждается вопрос переезда клуба в Сочи. Если это произойдет, то клуб сохранит свое юридическое лицо, но сменит название.

"Разговоры ведутся, но от разговоров до дела еще далеко. Команда решает вопросы в Санкт-Петербурге, поэтому здесь сейчас это не обсуждается. Вообще, основания могут быть, но, когда будет точно понятно, тогда можно будет о чем-то говорить. В том регионе нет команды, но есть стадион "Фишт", благоприятные условия и для развития футбола, так что все логично", - сказал Рубашко.

В прошлом сезоне петербургское "Динамо" стало победителем в зоне "Запад" первенства Профессиональной футбольной лиги. В текущем сезоне команда занимает седьмое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, набрав 47 очков.