Биатлонист Шипулин назвал Бьорндалена примером великого спортсмена

ТАСС, 3 апреля. Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, объявивший о завершении карьеры, всегда будет для него примером великого спортсмена. Об этом Шипулин написал на своей странице в Instagram.

Во вторник на специальной пресс-конференции в своем родном городе Симостранде в Норвегии 44-летний Бьорндален заявил, что завершает спортивную карьеру из-за проблем с сердцем.

"Я думал, что ты будешь соревноваться вечно. Ты всегда был, есть и будешь для меня примером великого спортсмена. Твоему отношению к делу нет равных, для меня было огромной честью выходить на старт вместе с тобой", - написал Шипулин.

Бьорндален является самым титулованным биатлонистом в истории, он завоевал 13 олимпийских наград - восемь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую. Ему принадлежит рекорд по количеству побед в личных гонках на этапах Кубка мира - 95.

В завершившемся сезоне Бьорндалену не удалось отобраться на Олимпийские игры в Пхёнчхане из-за слабых результатов на этапах Кубка мира.

Я думал, что ты будешь соревноваться вечно. Ты всегда был, есть и будешь для меня примером великого спортсмена. Твоему отношению к делу нет равных. Для меня было огромной честью выходить на старт вместе с тобой. Удачи в новом жизненном этапе, Уле! / I have always thought your career will last forever. You have always been and you will always be my role model of a great athlete. It has been an honour to compete alongside you. All the best in the future! @oleeinarbjorndalen Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin) 3 Апр 2018 в 10:53 PDT