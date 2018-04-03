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Биатлонист Шипулин назвал Бьорндалена примером великого спортсмена

Спорт
3 апреля, 22:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Во вторник на специальной пресс-конференции в своем родном городе Симостранде в Норвегии 44-летний Бьорндален заявил, что завершает спортивную карьеру из-за проблем с сердцем

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Уле-Эйнар Бьорндален

Уле-Эйнар Бьорндален

© AP/Jens Meyer

ТАСС, 3 апреля. Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, объявивший о завершении карьеры, всегда будет для него примером великого спортсмена. Об этом Шипулин написал на своей странице в Instagram.

Во вторник на специальной пресс-конференции в своем родном городе Симостранде в Норвегии 44-летний Бьорндален заявил, что завершает спортивную карьеру из-за проблем с сердцем.

"Я думал, что ты будешь соревноваться вечно. Ты всегда был, есть и будешь для меня примером великого спортсмена. Твоему отношению к делу нет равных, для меня было огромной честью выходить на старт вместе с тобой", - написал Шипулин.

Бьорндален является самым титулованным биатлонистом в истории, он завоевал 13 олимпийских наград - восемь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую. Ему принадлежит рекорд по количеству побед в личных гонках на этапах Кубка мира - 95.

В завершившемся сезоне Бьорндалену не удалось отобраться на Олимпийские игры в Пхёнчхане из-за слабых результатов на этапах Кубка мира.

Я думал, что ты будешь соревноваться вечно. Ты всегда был, есть и будешь для меня примером великого спортсмена. Твоему отношению к делу нет равных. Для меня было огромной честью выходить на старт вместе с тобой. Удачи в новом жизненном этапе, Уле! / I have always thought your career will last forever. You have always been and you will always be my role model of a great athlete. It has been an honour to compete alongside you. All the best in the future! @oleeinarbjorndalen

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin)

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