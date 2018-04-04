Более 30 компаний такси подали заявки на аккредитацию для работы в Москве на ЧМ-2018

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Заявки на аккредитацию для работы в Москве в период чемпионата мира по футболу подали 36 таксомоторных компаний. Перевозчики рассчитывают получить разрешение для 5 тысяч легковых такси, сообщили в среду ТАСС в Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

"Для качественного и безопасного обслуживания гостей чемпионата к стадионам будут допускать только аккредитованные автомобили. Каждому водителю такого такси выдадут специальную карточку, подтверждающую соответствие ряду требований. Заявку на работу во время чемпионата мира по футболу подали 36 компаний такси", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все автомобили должны быть не старше четырех лет, желтого (такси Москвы) или белого (такси Московской области) цвета. На крыше транспортного средства должен быть оранжевый опознавательный фонарь, на борту - "шашечки". "Обязательно наличие на автомобиле желтых государственных регистрационных знаков, в салоне - информации о водителе, компании и тарифах. Также среди условий - отсутствие неоплаченных штрафов, детское кресло, оборудование для безналичной оплаты проезда и система онлайн-передачи данных о местонахождении такси", - добавили в пресс-службе.

Аккредитованных перевозчиков будут контролировать и во время чемпионата. За систематическое нарушение ПДД, правил перевозки пассажиров и багажа аккредитацию могут аннулировать. Такое же наказание ждет виновников ДТП.

Представитель МАДИ также сообщил, что окончательный список компаний такси, допущенных к работе на ЧМ-2018, станет известен 30 апреля. За это время инспекция тщательно проверит соблюдение технических и документационных требований к перевозчикам. Порядок проведения аккредитации, полный список условий и необходимых документов размещен на Едином транспортном портале.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов- на-Дону, Екатеринбург и Сочи.