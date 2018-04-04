Янко назначен спортивным директором московского клуба по хоккею с мячом "Динамо"

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Владимир Янко занял пост спортивного директора московского клуба по хоккею с мячом "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Янко работал в московском "Динамо" с 2005 года по 2007-й и с 2014-го по 2016-й в качестве главного тренера. С 2016 года Янко был спортивным директором иркутского клуба "Байкал-Энергия".

На протяжении карьеры Янко работал также с архангельским "Водником", кемеровским "Кузбассом", казанским "Динамо", кировской "Родиной", ульяновской "Волгой", красноярским "Енисеем", сыктывкарским "Строителем" и финским "Вейтеря". Он 10 раз приводил свои команды к победе в чемпионате России и четырежды - в Кубке мира. Под его руководством сборная СССР/России шесть раз становилась чемпионом мира.