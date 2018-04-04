Ловчев подчеркнул необходимость полноценного возрождения МФСО "Спартак"

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Международному физкультурно-спортивному обществу (МФСО) "Спартак" необходимо восстанавливать единство одноименных спортивных клубов и развивать деятельность общества по отношению к другим видам спорта. Об этом на пресс-конференции заявил председатель организации Евгений Ловчев.

Ранее конфликт Ловчева и прежнего главы МФСО "Спартак" Анны Алешиной привел к расколу делегатов и срыву выборов нового главы организации в ноябре 2016 года. Здание, в котором юридически располагается МФСО "Спартак", было опечатано в феврале текущего года из-за того, что Алексей Алешин (сын Анны Алешиной - прим.ТАСС) отказывался покидать офис после признания судом правомерности вступления Ловчева в должность председателя общества. Алешина работала в структуре организации с 1991 года, занимая пост председателя общества с 1996-го.

"Я пошел на пост председателя, потому что увидел, какое безобразие творилось в обществе, - сказал Ловчев. - Оказалось, что спартаковского знака у Российского общества (РФСО) "Спартак" нет, и я начал задумываться, а есть ли вообще общество, братство "Спартака" как таковое. Я говорю о видах спорта кроме футбола и хоккея, например, о лыжах, плавании, боксе, при этом между футбольным клубом и обществом даже велась некая война, поэтому я понял, что именно общества "Спартак" не существует. На мой взгляд, "Спартак" умер".

После того, как футбольный клуб "Спартак" вышел из состава МФСО "Спартак" в 1998 году, на классическую эмблему клуба в форме ромба добавился футбольный мяч. МФСО "Спартак" неоднократно пыталось оспорить решение Роспатента о признании законным права футбольного клуба "Спартак-Москва" на товарный знак "Спартак", однако во всех случаях в удовлетворении требований организации было отказано. Договор о праве на использование клубом товарного знака "Спартак" был подписан в мае 2016 года.

"Когда возродили общество, его назвали именем Старостина, но без упоминания слова "Спартак", и сам Старостин просил передать товарный знак в общество, - продолжил Ловчев. - Однако в конце правления Алешиной "Спартак" потихонечку начали выгонять из здания на Озеровской набережной, и я понял, что это происходит из-за ее личных интересов. Она произвела отчуждение названия "Спартак" и эмблемы, то есть просто вывела их на другую фирму, единственным учредителем и директором которой стал сын Алешиной. Наконец-то Министерство юстиции РФ утвердило меня в должности председателя МФСО "Спартак", и сегодня мы пришли в здание на Озеровскую набережную: двери выломаны, вывезены все документы, мы обратились в полицию, чтобы нам вернули документацию".

МФСО "Спартак" было образовано весной 1935 года. Выборы главы организации проходят раз в пять лет.