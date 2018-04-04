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КДК РФС оштрафовал Смолова на 60 тыс. рублей за ругательства во время матча с "Анжи"

Спорт
4 апреля, 16:42 дата обновления: 4 апреля, 17:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Уходя с поля, игрок "Краснодара" нецензурно высказался в адрес трибун, что попало в ТВ-трансляцию

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Федор Смолов

Федор Смолов

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Футболист "Краснодара" Федор Смолов оштрафован на 60 тыс. рублей за нецензурную брань во время матча 24-го тура чемпионата России с "Анжи". Об этом ТАСС сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

"Краснодар" в воскресенье на своем поле сыграл вничью с "Анжи" (1:1), пропустив гол в добавленное время матча. Смолов был заменен на 85-й минуте встречи. Уходя с поля, игрок нецензурно высказался в адрес трибун, что попало в ТВ-трансляцию.

"Смолов оштрафован на 60 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.

"Мы исследовали заявления Смолова в твиттере, где он принес извинения за свою нецензурную лексику. К нам поступило письмо от "Краснодара", где клуб признает, что игрок позволил себе ненормативную лексику при проведении замены. "Краснодар" написал, что клуб примет все меры для недопущении повторения ситуации в будущем", - пояснил Григорьянц после завершения заседания КДК.

РФС ТВ/YouTube

Глава комитета отметил, что Смолов нарушил дисциплинарный регламент РФС. "У нас есть понимание, что ни в отношении официальных лиц матча, ни в отношении клуба, а также игроков своей команды и соперника, а также зрителей данная ненормативная лексика не была произнесена. Она является ничем иным как эмоциональным последствием того, что он был недоволен своей игрой. В то же время поведение Смолова квалифицируется по признакам статьи 96 Дисциплинарного регламента РФС "Неспортивное поведение", - добавил он.

Также КДК наказал клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Луч-Энергия" за систематическое скандирование болельщиками нецензурных кричалок в адрес главного тренера команды Александра Григоряна. На ближайшем домашнем матче "Луча-Энергии" с красноярским "Енисеем" один из секторов стадиона будет закрыт. Команда из Владивостока также оштрафована на 10 тыс. рублей.

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