"Евпатория" и "Севастополь" сыграют в финале Кубка Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Футбольные клубы "Евпатория" и "Севастополь" сыграют в финале Кубка Крыма, который состоится 9 мая в Симферополе.

В полуфинальном матче команда из Евпатории со счетом 2:1 на своем поле выиграла у "Крымтеплицы" из поселка Молодежное Симферопольского района. Мячи у хозяев на счету у Длявера Нуридинова (23-я минута) и Дмитрия Матвиенко (77), у гостей - Роллана Погорельцева (88).

В другом полуфинальном матче ялтинский "Рубин" на своем поле уступил "Севастополю" - 0:3. У гостей голы забили Редван Османов (56, с пенальти) и Андрей Паныч (70) и Юрий Плешаков (90).

В турнирной таблице премьер-лиги чемпионата Крыма по футболу команда из Евпатории после 19 туров находится на первом месте, в ее активе 45 очков, "Севастополь" - на втором месте, в его активе также 45 очков.

Кубок Крымского футбольного союза разыгрывается в третий раз. В 2016 году первым обладателем трофея стал "Бахчисарай", в 2017 - "Евпатория".

КФС имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года.