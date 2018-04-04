Боксеру Прайсу наложили более 40 швов на лице после боя с Поветкиным

ТАСС, 4 апреля. Британец Дэвид Прайс получил перелом носа после боя за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) против россиянина Александра Поветкина, ему наложили больше 40 швов на лице. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Talksport.

Поединок между Прайсом и Поветкиным прошел в ночь с 31 марта на 1 апреля в Кардиффе и завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде.

"У меня сломан нос, мне наложили 30 швов около рта и около 12 на бровях. Я горжусь своим выступлением, я сделал все, что мог, и был близок к успеху", - сказал Прайс.

Прайс является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине. На профессиональном ринге одержал 22 победы (18 нокаутом), потерпел пять поражений. Все поражения он потерпел нокаутом.