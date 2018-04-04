Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Боксеру Прайсу наложили более 40 швов на лице после боя с Поветкиным

Спорт
4 апреля, 20:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Поединок между Прайсом и Поветкиным прошел в ночь с 31 марта на 1 апреля в Кардиффе и завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 4 апреля. Британец Дэвид Прайс получил перелом носа после боя за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) против россиянина Александра Поветкина, ему наложили больше 40 швов на лице. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Talksport.

Поединок между Прайсом и Поветкиным прошел в ночь с 31 марта на 1 апреля в Кардиффе и завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде.

"У меня сломан нос, мне наложили 30 швов около рта и около 12 на бровях. Я горжусь своим выступлением, я сделал все, что мог, и был близок к успеху", - сказал Прайс.

Прайс является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине. На профессиональном ринге одержал 22 победы (18 нокаутом), потерпел пять поражений. Все поражения он потерпел нокаутом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
2
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
3
ЕС не одобрил заявление России в ОЗХО по инциденту в Солсбери
4
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
5
Борис Гребенщиков: никакого "дальше" нет, есть только сейчас
6
Sky: британский МИД удалил твит о происхождении вещества, которым отравили Скрипаля
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости