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Витюгов сыграл вничью с Анандом на шахматном супертурнире в Германии

Спорт
4 апреля, 20:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Шахматный супертурнир в Германии проходит в двух городах земли Баден-Вюртемберг - Карлсруэ и Баден-Бадене

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Никита Витюгов

Никита Витюгов

© Евгений Епанчинцев/ТАСС

ТАСС, 4 апреля. Российский шахматист Никита Витюгов белыми фигурами сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом в четвертом туре супертурнира в Германии.

Партии Магнус Карлсен (Норвегия) - Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Левон Аронян (Армения) - Хоу Ифань (Китая) также завершились вничью. Встречи между американцем Фабиано Каруаной и азербайджанцем Аркадием Найдичем, а также между немцами Маттиасом Блюбаумом и Георгом Майером завершатся позднее.

В турнирной таблице на текущий момент лидируют Витюгов и Вашье-Лаграв, которые набрали по три очка, далее идут Карлсен и Аронян (по 2,5 очка).

Шахматный супертурнир в Германии проходит в двух городах земли Баден-Вюртемберг - Карлсруэ и Баден-Бадене. Соревнования завершатся 9 апреля.

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