Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Волейболистки казанского "Динамо" победили "Конельяно", но вылетели из Лиги чемпионов

Спорт
4 апреля, 21:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

"Финал четырех" Лиги чемпионов пройдет в Бухаресте 5-6 мая

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 4 апреля. Женский волейбольный клуб "Динамо" из Казани на своей площадке со счетом 3-2 обыграл итальянский "Конельяно" в "Раунде шести" плей-офф Лиги чемпионов, но вылетел из турнира.

Первая встреча, которая прошла в Италии, завершилась победой "Конельяно" со счетом 3-0. Таким образом, по сумме двух встреч в "Финал четырех" вышли итальянские волейболистки.

"Динамо" на предварительном этапе турнира заняло первое место в группе С, одержав победы во всех шести матчах.

"Финал четырех" волейбольной Лиги чемпионов пройдет в Бухаресте 5-6 мая. Действующим победителем турнира является турецкий "Вакыфбанк".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия созывает СБ ООН по делу Скрипаля после отказа в ОЗХО
2
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
3
Эдиту Пьеху госпитализировали в Петербурге
4
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
5
Борис Гребенщиков: никакого "дальше" нет, есть только сейчас
6
Спевшего "Мурку" в столичном храме священника отправят в Тирасполь под надзор архиерея
7
Адвокат: капитан задержанного на Украине сейнера "Норд" доставлен в больницу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости