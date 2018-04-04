Волейболистки казанского "Динамо" победили "Конельяно", но вылетели из Лиги чемпионов

ТАСС, 4 апреля. Женский волейбольный клуб "Динамо" из Казани на своей площадке со счетом 3-2 обыграл итальянский "Конельяно" в "Раунде шести" плей-офф Лиги чемпионов, но вылетел из турнира.

Первая встреча, которая прошла в Италии, завершилась победой "Конельяно" со счетом 3-0. Таким образом, по сумме двух встреч в "Финал четырех" вышли итальянские волейболистки.

"Динамо" на предварительном этапе турнира заняло первое место в группе С, одержав победы во всех шести матчах.

"Финал четырех" волейбольной Лиги чемпионов пройдет в Бухаресте 5-6 мая. Действующим победителем турнира является турецкий "Вакыфбанк".