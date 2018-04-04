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"Милан" сыграл вничью с "Интером" в матче чемпионата Италии по футболу

Спорт
4 апреля, 22:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 0:0

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© EPA-EFE/ROBERO BREGANI

ТАСС, 4 апреля. "Милан" со счетом 0:0 сыграл вничью с "Интером" в перенесенном матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Джузеппе Меацца".

На 38-й минуте аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди забил гол, однако главный арбитр Марко ди Белло отменил его благодаря системе видеопомощи арбитрам (VAR).

Матч первого круга между этими командами завершился со счетом 3:2 в пользу "Интера", хет-триком в той встрече отметился Икарди.

В турнирной таблице "Интер" занимает четвертое место, набрав 59 очков, "Милан" с 51 очком идет шестым.

В следующем матче "Интер" на выезде 8 апреля сыграет с "Торино", "Милан" в тот же день примет "Сассуоло".

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