Овечкин может пропустить следующий матч "Вашингтона" в НХЛ против "Нэшвилла"

ТАСС, 4 апреля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин может пропустить встречу регулярного чемпионата против "Нэшвилла", которая пройдет 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В понедельник в первом периоде матча против "Сент- Луиса" (4:2) Овечкин после одного из силовых приемов некоторое время не мог подняться со льда, но в итоге доиграл встречу до конца. Хоккеист пропустил в качестве меры предосторожности тренировки "Вашингтона" во вторник и среду.

"Вы видели, как тяжело Овечкин поднимался со льда в той игре, важно было его беречь. Сегодня он вышел на лед, но участия в тренировке не принял. Мы примем решение относительно его участия в матче в четверг", - сказал главный тренер команды Барри Тротц.

В текущем сезоне Овечкин лидирует в списке лучших снайперов, на его счету 84 очка (46 шайб + 38 передач). "Вашингтон" за два матча до конца регулярного чемпионата занимает третье место в Восточной конференции и гарантировал себе участие в плей-офф.