Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Овечкин может пропустить следующий матч "Вашингтона" в НХЛ против "Нэшвилла"

Спорт
4 апреля, 22:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

В текущем сезоне Овечкин лидирует в списке лучших снайперов, на его счету 84 очка (46 шайб + 38 передач)

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/Jeff Roberson

ТАСС, 4 апреля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин может пропустить встречу регулярного чемпионата против "Нэшвилла", которая пройдет 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В понедельник в первом периоде матча против "Сент- Луиса" (4:2) Овечкин после одного из силовых приемов некоторое время не мог подняться со льда, но в итоге доиграл встречу до конца. Хоккеист пропустил в качестве меры предосторожности тренировки "Вашингтона" во вторник и среду.

"Вы видели, как тяжело Овечкин поднимался со льда в той игре, важно было его беречь. Сегодня он вышел на лед, но участия в тренировке не принял. Мы примем решение относительно его участия в матче в четверг", - сказал главный тренер команды Барри Тротц.

В текущем сезоне Овечкин лидирует в списке лучших снайперов, на его счету 84 очка (46 шайб + 38 передач). "Вашингтон" за два матча до конца регулярного чемпионата занимает третье место в Восточной конференции и гарантировал себе участие в плей-офф.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия созывает СБ ООН по делу Скрипаля после отказа в ОЗХО
2
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
3
Эдиту Пьеху госпитализировали в Петербурге
4
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
5
Борис Гребенщиков: никакого "дальше" нет, есть только сейчас
6
Спевшего "Мурку" в столичном храме священника отправят в Тирасполь под надзор архиерея
7
Адвокат: капитан задержанного на Украине сейнера "Норд" доставлен в больницу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости