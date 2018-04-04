Болельщики "Ливерпуля" атаковали автобус "Манчестер Сити" перед матчем Лиги чемпионов

ТАСС, 4 апреля. Фанаты английского "Ливерпуля" атаковали клубный автобус "Манчестер Сити" перед первым матчем четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Mirror.

По информации издания, болельщики забросали автобус бутылками, банками с мусором, факелами и пиротехническими изделиями в тот момент, когда он подъезжал к стадиону. Автобус был поврежден, однако в инциденте никто не пострадал.

"Мы приносим свои искренние извинения перед [главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом] Гвардиолой, его футболистами, сотрудниками и официальными лицами", - говорится в официальном заявлении руководства "Ливерпуля".

Болельщиков "Ливерпуля" предупредили о возможных санкциях по отношению к клубу.

Встреча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" проходит на стадионе "Энфилд", идет второй тайм счет - 3:0 в пользу хозяев.