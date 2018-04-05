Гвардиола раскритиковал болельщиков "Ливерпуля" за атаку на автобус "Манчестер Сити"

ТАСС, 5 апреля. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выступил с критикой болельщиков "Ливерпуля", которые напали на клубный автобус манчестерской команды. Слова Гвардиолы приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Би-би-си.

Перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов в Ливерпуле болельщики забросали автобус "Манчестер Сити" бутылками, банками с мусором, факелами и пиротехническими изделиями в тот момент, когда он подъезжал к стадиону. Автобус был поврежден, однако в инциденте никто не пострадал. "Ливерпуль" принес извинения за поведение своих фанатов. "Ливерпуль" победил "Манчестер Сити" со счетом 3:0.

"Я не ожидал такого со стороны "Ливерпуля", со стороны их людей, - сказал Гвардиола. - Это мне напомнило ситуацию в Дортмунде годичной давности. Автобус уничтожен, не думал, что такой престижный клуб, как "Ливерпуль", делает такие вещи".

В апреле 2017 года возле автобуса дортмундской "Боруссии", который вез команду на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с "Монако", прозвучали три взрыва, в результате которых повреждения (в частности, перелом лучевой кости) получил испанский защитник дортмундцев Марк Бартра.