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Матч ЖХЛ между клубами "Бирюса" и "Арктик-Университет" был прерван из-за массовой драки

Спорт
5 апреля, 18:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Игра была приостановлена за три секунды до конца третьего периода

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ТАСС, 5 апреля. Встреча Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) между командами "Бирюса" из Красноярского края и "Арктик-Университет" из Ухты была прервана по причине массовой потасовки. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Игра была приостановлена за три секунды до конца третьего периода, когда во время вбрасывания нападающий "Арктик-Университета" Карина Верховцева и форвард "Бирюсы" Татьяна Шаталова устроили потасовку, которая в результате переросла в массовую и продолжалась в течение минуты. Хоккеистки суммарно получили 50 минут штрафа.

Матч был возобновлен и завершился со счетом 4:0 в пользу команды "Бирюса".

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