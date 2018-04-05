Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Английские футбольные клубы почтят память Уилкинса перед матчами 33-го тура

Спорт
5 апреля, 18:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Перед началом матчей клубы вместе с болельщиками почтят память бывшего футболиста национальной сборной минутой аплодисментов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Рэй Уилкинс

Рэй Уилкинс

© PA via AP, File

ТАСС, 5 апреля. Клубы высшего дивизиона чемпионата Англии по футболу почтят память скончавшегося в среду бывшего игрока сборной страны и бывшего ассистента главного тренера "Челси" Рэя Уилкинса перед играми 33-го тура. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Отмечается, что перед матчами 33-го тура, которые пройдут в субботу и воскресенье, клубы вместе с болельщиками в память об Уилкинсе устроят минуту аплодисментов.

В среду стало известно, что Уилкинс скончался на 62-м году жизни. Газета Daily Mail сообщала, что некоторое время назад Уилкинс перенес сердечный приступ. В связи с болезнью он был госпитализирован и введен в состояние искусственной комы.

Уилкинс был исполняющим обязанности главного тренера "Челси" в 2000 и 2009 годах, также он дважды работал помощником наставника английской команды (2009-2010 и 2013-2014), в качестве игрока он выступал за "Челси", за который провел 179 матчей, забив 30 голов, английские "Манчестер Юнайтед", в составе которого он выигрывал Кубок и Суперкубок Англии, "Куинз Парк Рейнджерс", французский ПСЖ, шотландский "Рейнджерс", итальянский "Милан" и другие. Он дважды признавался игроком года по версии болельщиков "Челси" (1976, 1977).

В составе сборной Англии Уилкинс провел 83 матча, в которых забил два гола. По количеству игр за сборную он занимает 14-е место, лидирует по этому показателю Питер Шилтон (125 матчей). На чемпионате мира 1982 года Уилкинс был капитаном команды.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скотленд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль
2
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
3
Госдума приняла закон о новой мере пресечения - "запрет на определенные действия"
4
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
5
Росрыболовство рекомендует рыбакам уведомлять о выходе и перемещении в Азовское море
6
Верховная рада переименовала высокомобильные десантные войска в десантно-штурмовые
7
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости