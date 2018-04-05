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Бывший чемпион UFC Леснар возобновит карьеру в ММА

Спорт
5 апреля, 19:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что пока не знает точную дату возвращения Леснара

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ТАСС, 5 апреля. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе американец Брок Леснар возобновит карьеру в смешанных единоборствах (ММА). Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на The Sun.

В декабре 2016 года было объявлено, что допинг-проба бойца, сданная перед турниром UFC 200 в июле, дала положительный результат. За это он был дисквалифицирован на один год, а позднее UFC объявил об увольнении ряда бойцов, среди которых был и Леснар. После стало известно, что Леснар намерен сосредоточиться на карьере рестлера и выступлениях в рамках крупнейшей компании, занимающейся организацией и проведением соревнований по рестлингу, World Wrestling Entertainment (WWE), из-за чего он объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

"Брок возвращается. Не знаю точной даты, но он точно вернется", - сказал Уайт.

В смешанных единоборствах 40-летний американец провел восемь поединков, одержав победы в шести из них. Титулом чемпиона UFC владел в 2008-2010 годах. Последний бой в ММА он провел против голландца Алистера Оверима в декабре 2011 года, потерпев поражение техническим нокаутом в первом раунде.

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