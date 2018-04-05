Фехтовальщица Егорян пропустит чемпионат России из-за психологической усталости

ТАСС, 5 апреля. Двукратная олимпийская чемпионка 2016 года в Рио-де-Жанейро в фехтовании Яна Егорян не примет участия в чемпионате России из-за психологической усталости. Об этом сообщает главный тренер национальной сборной Ильгар Мамедов, слова которого приводит TeamRussia.pro.

"Руководство Федерации фехтования России предоставило Егорян отдых на полтора месяца. После олимпийского сезона у спортсменки накопилась психологическая усталость, в прошлом году она на основных соревнованиях ничего толком не показала. Но в конце апреля она возвращается в строй и будет работать на сборах", - сказал Мамедов.

Также тренер отметил, что олимпийская чемпионка Рио-де- Жанейро в командном турнире саблисток Софья Великая приступила к тренировкам после рождения ребенка, но на чемпионате России не выступит. "Месяц назад она приступила к тренировкам, технико-тактическое мастерство при ней, но оставить совсем маленькую дочку вряд ли возможно. В Смоленск пришлось бы ехать вместе с ребенком, потребовалась бы помощница", - добавил он.

Чемпионат России по фехтованию пройдет в Смоленске с 9 по 15 апреля.