Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фехтовальщица Егорян пропустит чемпионат России из-за психологической усталости

Спорт
5 апреля, 19:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Также стало известно, что олимпийская чемпионка Рио-де- Жанейро в командном турнире саблисток Софья Великая приступила к тренировкам после рождения ребенка, но на чемпионате России не выступит

Поделиться
Материал из 1 страницы
Яна Егорян

Яна Егорян

© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 5 апреля. Двукратная олимпийская чемпионка 2016 года в Рио-де-Жанейро в фехтовании Яна Егорян не примет участия в чемпионате России из-за психологической усталости. Об этом сообщает главный тренер национальной сборной Ильгар Мамедов, слова которого приводит TeamRussia.pro.

"Руководство Федерации фехтования России предоставило Егорян отдых на полтора месяца. После олимпийского сезона у спортсменки накопилась психологическая усталость, в прошлом году она на основных соревнованиях ничего толком не показала. Но в конце апреля она возвращается в строй и будет работать на сборах", - сказал Мамедов.

Также тренер отметил, что олимпийская чемпионка Рио-де- Жанейро в командном турнире саблисток Софья Великая приступила к тренировкам после рождения ребенка, но на чемпионате России не выступит. "Месяц назад она приступила к тренировкам, технико-тактическое мастерство при ней, но оставить совсем маленькую дочку вряд ли возможно. В Смоленск пришлось бы ехать вместе с ребенком, потребовалась бы помощница", - добавил он.

Чемпионат России по фехтованию пройдет в Смоленске с 9 по 15 апреля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скотленд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль
2
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
5
МИД Великобритании передал Юлии Скрипаль предложение консульской помощи от РФ
6
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
7
Росрыболовство рекомендует рыбакам уведомлять о выходе и перемещении в Азовское море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости