ФК "Милан" продлил контракт с главным тренером Гаттузо на три года

ТАСС, 5 апреля. Итальянский футбольный клуб "Милан" объявил продлении контракта с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо на три года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Гаттузо возглавил "Милан" в ноябре прошлого года, сменив на посту главного тренера Винченцо Монтеллу.

#Rino2021 ❤️⚫️

Comunicato ufficiale: Rino Gattuso https://t.co/I1NPavoaGn

Official statement: Rino Gattuso https://t.co/ozwzV6H7o1 pic.twitter.com/M4CS6inWkA — AC Milan (@acmilan) 5 апреля 2018 г.

"Объявляем, что Гаттузо продлил контракт с клубом до 2021 года", - говорится в сообщении.

Гаттузо выступал в "Милане" с 1999 по 2012 год, всего за итальянский клуб он сыграл 468 матчей и забил 11 голов. В составе итальянской команды Гаттузо дважды выигрывал Лигу чемпионов (2002/03, 2006/07) и дважды становился чемпионом Италии (2003/04, 2010/11). Также в его активе победа на клубном чемпионате мира в 2007 году, в Кубке Италии (2002/03) и в Суперкубке страны (2004, 2011). В составе сборной Италии, за которую Гаттузо провел 73 матча и забил 1 гол, он стал чемпионом мира в 2006 году.

Под руководством 40-летнего Гаттузо "Милан" идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 51 очко в 30 встречах.