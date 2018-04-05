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ФК "Милан" продлил контракт с главным тренером Гаттузо на три года

Спорт
5 апреля, 19:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Под руководством 40-летнего специалиста "Милан" идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 51 очко в 30 встречах

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Главный тренер футбольного клуба "Милан" Дженнаро Гаттузо

Главный тренер футбольного клуба "Милан" Дженнаро Гаттузо

© AP Photo/Thanassis Stavrakis

ТАСС, 5 апреля. Итальянский футбольный клуб "Милан" объявил продлении контракта с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо на три года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Гаттузо возглавил "Милан" в ноябре прошлого года, сменив на посту главного тренера Винченцо Монтеллу.

"Объявляем, что Гаттузо продлил контракт с клубом до 2021 года", - говорится в сообщении.

Гаттузо выступал в "Милане" с 1999 по 2012 год, всего за итальянский клуб он сыграл 468 матчей и забил 11 голов. В составе итальянской команды Гаттузо дважды выигрывал Лигу чемпионов (2002/03, 2006/07) и дважды становился чемпионом Италии (2003/04, 2010/11). Также в его активе победа на клубном чемпионате мира в 2007 году, в Кубке Италии (2002/03) и в Суперкубке страны (2004, 2011). В составе сборной Италии, за которую Гаттузо провел 73 матча и забил 1 гол, он стал чемпионом мира в 2006 году.

Под руководством 40-летнего Гаттузо "Милан" идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 51 очко в 30 встречах.

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