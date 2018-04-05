Первый этап Кубка мира по биатлону в сезоне-2018/19 пройдет в Поклюке

ТАСС, 5 апреля. Кубок мира по биатлону в сезоне-2018/19 начнется этапом в словенской Поклюке, который пройдет с 30 ноября по 9 декабря. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на сайт Международного союза биатлонистов (IBU).

Второй этап пройдет в австрийском Хохфильцене (10-16 декабря), затем соревнования примут чешский Нове-Место (17-22 декабря), немецкие Оберхоф (7-13 января) и Рупольдинг (14-20 января), итальянский Антхольц (21-27 января). Седьмой и восьмой этапы пройдут в Северной Америке: сначала в канадском Кэнморе (4-10 февраля), а затем - в американском Солт-Лейк-Сити (11-17 февраля), финальный этап Кубка мира пройдет в норвежском Холменколлене с 18 по 24 марта.

Чемпионат мира по биатлону в следующем сезоне запланирован в шведском Эстердсунде С 7 по 17 марта.