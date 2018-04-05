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Власти: половина билетов на вольную борьбу на ЧЕ-2018 в Дагестане продана за четыре дня

Спорт
5 апреля, 19:59 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 5, апреля. /ТАСС

Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет с 26 апреля по 6 мая 2018 года в Каспийске

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МАХАЧКАЛА, 5 апреля. /ТАСС/. Половина билетов на вольную борьбу на чемпионате Европы по спортивной борьбе 2018 года, который пройдет в Дагестане, продана за четыре дня после начала продаж. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

"Уже сегодня, на четвертый день с начала реализации билетов через интернет и кассы Дворца спорта и молодежи, 50% билетов на вольную борьбу раскуплены", - рассказал первый заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов по итогам проверки готовности объектов к чемпионату.

"Сегодня мы проехались от Махачкалы до Каспийска. Проверили, в каком состоянии находятся проспекты, заборы, гостиницы, насаждения. Погода позволяет провести работы по устранению имеющихся недочетов. Мы также осмотрели прилегающие подъездные дороги к спорткомплексу. Как видите, на стадии завершения дополнительная стоянка более чем на 1 тыс. автомашин. Строителям на все это дано 10 дней", - отметил первый вице-премьер региона.

Кроме того, по его словам, перед чемпионатом планируется провести субботник. "Сделаем все возможное, чтобы наши гости остались под впечатлением за время пребывания в нашей республике. Мы также обсудили некоторые вопросы питания для участников соревнования",- добавил Карибов.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет с 26 апреля по 6 мая 2018 года в Каспийске. Состоятся соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе. Чемпионат будет проходить во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева, который реконструируют под стандарты Объединенного мира борьбы.

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