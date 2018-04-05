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Витюгов сыграл вничью с китаянкой Хоу Ифань на шахматном супертурнире в Германии

Спорт
5 апреля, 22:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Шахматный супертурнир в Германии проходит в двух городах земли Баден-Вюртемберг - Карлсруэ и Баден-Бадене

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Никита Витюгов

Никита Витюгов

© Евгений Епанчинцев/ТАСС

ТАСС, 5 апреля. Российский гроссмейстер Никита Витюгов черными фигурами сыграл вничью с китаянкой Хоу Ифань в пятом туре супертурнира в Германии.

Партии Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Левон Аронян (Армения), Вишванатан Ананд (Индия) - Фабиано Каруана (США), Георг Майер (Германия) - Магнус Карлсен (Норвегия), Аркадий Найдич (Германия) - Маттиас Блюбаум (Германия) также закончились вничью.

В турнирной таблице первое место делят Вашье-Лаграв, Витюгов и Каруана, набрав по 3,5 очка, далее идут Аронян и Карлсен (по 3 очка).

Шахматный супертурнир в Германии проходит в двух городах земли Баден-Вюртемберг - Карлсруэ и Баден-Бадене. Соревнования завершатся 9 апреля.

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