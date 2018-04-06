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Олимпийская сборная России по хоккею дважды сыграет с немцами в Сочи

Спорт
6 апреля, 0:09 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 6, апреля. /ТАСС

Встречи пройдут 6 и 7 апреля

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Хоккеисты олимпийской России

Хоккеисты олимпийской России

© Антон Новодережкин/ТАСС

СОЧИ, 6 апреля. /ТАСС/. Олимпийская сборная России по хоккею проведет два матча с командой Германии в рамках Евровызова. В составах обеих команд нет хоккеистов, выступавших в феврале в южнокорейском Пхёнчхане в олимпийском финале.

Олимпийскую команду России возглавляют Олег Браташ и Илья Воробьев, которые входят и в тренерский штаб главной команды страны во главе с Олегом Знарком. В товарищеских матчах с хоккеистами из Германии выступят ближайшие кандидаты в сборную России, которые имеют шансы и на участие в стартующем 4 мая в Дании чемпионате мира. Хотя костяк команды составят представители Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сильнейших клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В матчах в Сочи выступят хоккеисты из клубов КХЛ, которые не вышли в плей-офф либо выбыли из борьбы на ранних стадиях. Тренерский штаб пригласил следующих игроков - вратари Александр Судницин ("Локомотив"), Иван Бочаров ("Динамо", Москва), Александр Трушков ("Спартак"), защитники Никита Трямкин ("Автомобилист"), Александр Елесин ("Локомотив"), Алексей Береглазов ("Металлург", Магнитогорск), Максим Минеев ("Авангард"), Евгений Кулик, Владислав Провольнев (оба - "Спартак"), Николай Демидов, Иван Верещагин (оба - "Сибирь"), нападающие Дмитрий Кагарлицкий ("Северсталь"), Павел Красковский, Егор Коршков, Артем Ильенко (все - "Локомотив"), Семен Кошелев, Кирилл Семенов, Илья Михеев (все - "Авангард"), Александр Хохлачев, Александр Дергачев, Вячеслав Лещенко (все - "Спартак"), Павел Падакин ("Сочи"), Алексей Бывальцев ("Амур"), Денис Зернов ("Лада").

Первый матч с немцами в пятницу в воротах сыграет Судницын, капитаном же будет Кагарлицкий. Браташ отметил, что в составе команды - молодые ребята, которые неплохо проявили себя в этом сезоне, к тому же в некоторых звеньях получились клубные сочетания ("Авангард" и "Спартак").

Со Штурмом, но без олимпийцев

Сборную Германии в матчах в Сочи возглавит тренерский штаб во главе с Марко Штурмом, который вывел команду в финал олимпийского турнира. В Пхёнчхане в решающем матче немцы проиграли сборной России лишь в дополнительное время (3:4), добившись главного успеха в хоккейной истории страны. Однако в чемпионате Германии также в разгаре плей- офф, и Штурм решил проверить в Сочи ближайший резерв. Никто из приглашенных им на матчи с олимпийской сборной России игроков не выступал на Олимпиаде в Пхёнчхане, а капитаном команды стал 25-летний Николас Креммер из клуба "Кельн".

Девять игроков сборной Германии являются дебютантами, в воротах же сыграет Матиас Нидербергер, чей отец Андреас Нидербергер считался одним из сильнейших защитников страны на рубеже восьмидесятых и девяностых годов. В нападении выступит и форвард Себастьян Увира, его отец Эдуард Увира - чемпион мира 1985 года и призер Олимпийских игр - 1984 в составе сборной Чехословакии. Пригласил Марко Штурм на сбор и 22-летнего форварда команды американского Университета Кларксона Нико Штурма, который родственником главного тренера не является.

Матчи между сборными России и Германии пройдут в ледовом дворце "Большой" в Сочи. 6 апреля игра начнется в 19:30 мск, 7 апреля - в 17:00 мск.

Турнир Европейского хоккейного вызова был создан в результате соглашения между федерациями хоккея 12 стран. В рамках подготовки к чемпионату мира команды, не входящие в число ведущих согласно рейтингу Международной федерации хоккея (IIHF), проводят серию сдвоенных матчей с сильнейшими европейскими сборными - России, Швеции, Финляндии и Чехии.

14-15 апреля олимпийская команда России проведет еще два матча Евровызова - в Йёвике против сборной Норвегии.

Сборная России 19-22 апреля сыграет на Чешских играх в Пардубице, причем стартовую игру команда Олега Знарка проведет против шведов в Ярославле. 26-29 апреля состоятся Шведские игры, здесь первую встречу сборная России сыграет в Финляндии. Стартовый матч на чемпионате мира российская команда проведет 4 мая против французов.

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