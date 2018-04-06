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Хэмилтон в Бахрейне попробует отыграться за упущенную победу на старте сезона "Формулы-1"

Спорт
6 апреля, 1:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2018 года стартует в пятницу двумя свободными практиками

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Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон

© EPA-EFE/JOE CASTRO

ТАСС, 6 апреля. Программа второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2018 года - Гран-при Бахрейна - стартует в пятницу двумя свободными практиками.

Старт сезона в Австралии выдался разочаровывающим для действующего чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона. Гонщик "Мерседеса" доминировал на протяжении всего уик-энда и, казалось, ничто не помешает ему одержать заслуженную победу. Но режим виртуального пейс-кара и сбой в программном обеспечении команды в этот момент позволили немцу Себастьяну Феттелю из "Феррари" заехать в боксы в нужное время и выехать из них уже лидером гонки. Как ни старался Хэмилтон, но обойти своего главного соперника британец так и не смог, поэтому в Бахрейне он будет гореть желанием взять реванш.

Не менее разочаровывающим получился этап и для единственного российского пилота в "королевских гонках" - Сергея Сироткина из "Уильямса". Дебютант "Формулы-1" в квалификации стал только 19-м, а в гонке сошел уже в самом начале - полиэтиленовый пакет попал в воздуховод тормозов, из-за чего те перегрелись и россиянин вынужден был сойти с дистанции. Больше всего Сироткин был расстроен из-за того, что ему не удалось получить столь необходимого для него опыта. Трасса в Бахрейне ему знакома - на ней он выступал будучи гонщиком "Формулы-2", это должно помочь ему показать хороший результат.

Бахрейн в 14-й раз принимает у себя этап "Формулы-1", и в пятый раз он пройдет в темное время суток при искусственном освещении. Первая гонка состоялась здесь в 2004 году, победу тогда одержал немец Михаэль Шумахер. В 2011-м этап был отменен из-за нестабильной обстановки в стране. Трижды первым к финишу здесь приезжали испанец Фернандо Алонсо (2005-06, 2010) и Феттель (2012-13, 2017), Хэмилтон был лучшим в Бахрейне дважды (2014-15).

Автодром в Сахире - местечке, расположенном в 30 км от столицы Бахрейна Манамы, был построен за 16 месяцев и обошелся организаторам в $150 млн. До 2010 года длина трассы Гран-при составляла 5412 метров. После реконструкции она увеличилась до 6299 метров - был добавлен новый отрезок между четвертым и пятым поворотами. Трасса в Сахире с технической точки зрения весьма интересна: несмотря на наличие четырех длинных прямых, ее нельзя назвать скоростной из-за большого количества медленных поворотов; плюс ко всему "Сахир" очень требовательна к тормозам.

Первая часть свободных заездов начнется в 14:00 мск, вторая - в 18:00. В субботу состоятся третья свободная практика (15:00) и квалификация (18:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (18:10).

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