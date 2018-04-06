Пилот "Ред Булл" Риккьярдо может стать гонщиком "Феррари" в 2019 году

ТАСС, 6 апреля. Австралийский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Ред Булл" Даниэль Риккьярдо является главным кандидатом на замену финну Кими Райкконену в "Феррари" в 2019 году. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Motorsport.com.

По информации портала, 28-летний Риккьярдо провел переговоры с "Феррари" и стороны уже подписали предварительные соглашение.

Контракт Райкконена, которому в октябре исполнится 39 лет, с "Феррари" истекает в конце 2018 года. Поскольку в академии команды подходящих пилотов пока нет, руководство обратило внимание на гонщиков других команд. Соглашение Риккьярдо с "Ред Буллом" истекает в конце нынешнего сезона.

Риккьярдо выступает в "Формуле-1" с 2011 года, в текущем сезоне на этапе Гран-при в Австралии он занял четвертое место.