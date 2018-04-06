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Мужская сборная России проиграла пятый матч на чемпионате мира по керлингу

Спорт
6 апреля, 6:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

В десятом туре предварительного раунда российские керлингисты уступили команде Шотландии со счетом 2:7

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ТАСС, 6 апреля. Мужская сборная России по керлингу уступила команде Шотландии со счетом 2:7 в десятом матче предварительного раунда чемпионата мира, который проходит в Лас-Вегасе.

За сборную России выступали Алексей Тимофеев (скип), Сергей Глухов (вице-скип), Артур Ражабов и Евгений Климов, Артем Шмаков провел матч в качестве запасного. Ранее в пятницу россияне проиграли команде Швеции со счетом 3:7.

В турнирной таблице сборная России опустилась на шестое место, одержав пять побед при пяти поражениях. Лидируют шведы и шотландцы, выигравшие по девять матчей из 10, третьими идут канадцы (восемь побед и одно поражение). Данные команды досрочно гарантировали себе участие в следующем раунде соревнований.

В предварительном раунде российским керлингистам осталось провести два матча - с командами Нидерландов и Южной Кореи. Голландцы в десяти матчах потерпели семь поражений, южнокорейцы делят с российской сборной шестое место в турнирной таблице, одержав пять побед.

На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 сборных, которые проводят однокруговой турнир. Первые две команды выходят в полуфинал, тогда как сборные, занявшие места с третьего по шестое, разыграют еще две путевки в дополнительных матчах. Квалификационные матчи и полуфиналы запланированы на 7 апреля, финал и матч за третье место состоятся 8 апреля.

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