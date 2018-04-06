Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Братья Седины признаны лучшими игроками дня в НХЛ

Спорт
6 апреля, 9:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

В заключительном домашнем матче в сезоне против "Аризоны" (4:3 ОТ) Хенрик Седин сделал две результативные передачи брату Даниэлю, который отметился двумя шайбами

Поделиться
Материал из 1 страницы
Даниэль Седин и Хенрик Седин

Даниэль Седин и Хенрик Седин

© AP/Stacy Bengs

ТАСС, 6 апреля. Нападающие "Ванкувера" Хенрик и Даниэль Седины стали первыми звездами дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее Седины объявили о завершении карьеры в конце сезона. В заключительном домашнем матче в сезоне против "Аризоны" (4:3 ОТ) Хенрик Седин сделал две результативные передачи брату Даниэлю, который отметился двумя шайбами, в том числе победной в овертайме.

Второй звездой дня стал нападающий "Лос-Анджелеса" Дастин Браун. Он забросил четыре шайбы, в том числе победную, в матче против "Миннесоты" (5:4 ОТ).

Третьей звездой дня стал нападающий "Питтсбурга" Фил Кессел, сделавший результативную передачу и забросивший две шайбы, в том числе победную, в матче против "Коламбуса" (5:4 ОТ).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
2
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
3
Ильхам Алиев: наши личные отношения с Путиным способствуют укреплению взаимопонимания
4
Вяльбе не одобряет участие лыжниц в откровенных фотосессиях
5
Постпред США при ООН заявила, что Москва никогда не будет другом Вашингтона
6
Times: вещество, которым отравили Скрипалей, могло быть произведено в Саратовской области
7
СМИ: Макгрегор сдался полиции после нападения на автобус
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости