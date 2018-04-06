Братья Седины признаны лучшими игроками дня в НХЛ

ТАСС, 6 апреля. Нападающие "Ванкувера" Хенрик и Даниэль Седины стали первыми звездами дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее Седины объявили о завершении карьеры в конце сезона. В заключительном домашнем матче в сезоне против "Аризоны" (4:3 ОТ) Хенрик Седин сделал две результативные передачи брату Даниэлю, который отметился двумя шайбами, в том числе победной в овертайме.

Второй звездой дня стал нападающий "Лос-Анджелеса" Дастин Браун. Он забросил четыре шайбы, в том числе победную, в матче против "Миннесоты" (5:4 ОТ).

Третьей звездой дня стал нападающий "Питтсбурга" Фил Кессел, сделавший результативную передачу и забросивший две шайбы, в том числе победную, в матче против "Коламбуса" (5:4 ОТ).