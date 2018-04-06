"Одноклассники" покажут бой за титул чемпиона UFC между Нурмагомедовым и Холлоуэем

ТАСС, 6 апреля. Поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Максом Холлоуэем будет транслироваться в социальной сети "Одноклассники". Об этом сообщает пресс-служба "Одноклассников".

Отмечается, что бой, который пройдет в рамках турнира UFC 223 в ночь на 8 апреля в Нью-Йорке, будет транслироваться в разрешении Ultra HD (4К).

"Наблюдать за боями в разрешении 4К можно будет с любых устройств: в веб-версии "Одноклассников", в мобильных приложениях ОК на iOS и Android, а также на большом экране телевизора с технологией Smart TV или Android TV в приложении "ОК Видео", - говорится в сообщении.

Изначально соперником Нурмагомедова должен был стать американец Тони Фергюсон, однако он не сможет принять участие в поединке из-за травмы ноги. В послужном списке российского бойца 25 побед (8 - нокаутом) и ни одного поражения. Холлоуэй имеет в своем активе 19 побед (11 - досрочно) при трех поражениях.