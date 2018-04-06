Главный тренер сборной Армении по футболу Петросян покинул свой пост

ТАСС, 6 апреля. Артур Петросян ушел с поста главного тренера сборной Армении по футболу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Армении.

Отставку Петросяна принял президент организации Рубен Айрапетян в ходе заседания, на котором обсуждалось будущее выступление сборной Армении в Лиге наций. Петросян отметил, что времени на подготовку к турниру мало, и в команде нужны изменения. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.

Лига наций призвана заменить товарищеские матчи, его участники разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года. Сборная Армении на предварительном этапе дивизиона D во второй группе сыграет с командами Македонии, Лихтенштейна и Гибралтара. Первый раунд турнира начнется 6 сентября.

Петросян возглавил сборную Армении в октябре 2016 года. В отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года в России армянские футболисты заняли пятое место в группе E, набрав семь очков.