Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главный тренер сборной Армении по футболу Петросян покинул свой пост

Спорт
6 апреля, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Специалист возглавил команду Армении в октябре 2016 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 6 апреля. Артур Петросян ушел с поста главного тренера сборной Армении по футболу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Армении.

Отставку Петросяна принял президент организации Рубен Айрапетян в ходе заседания, на котором обсуждалось будущее выступление сборной Армении в Лиге наций. Петросян отметил, что времени на подготовку к турниру мало, и в команде нужны изменения. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.

Лига наций призвана заменить товарищеские матчи, его участники разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года. Сборная Армении на предварительном этапе дивизиона D во второй группе сыграет с командами Македонии, Лихтенштейна и Гибралтара. Первый раунд турнира начнется 6 сентября.

Петросян возглавил сборную Армении в октябре 2016 года. В отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года в России армянские футболисты заняли пятое место в группе E, набрав семь очков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
2
США ввели санкции против 38 россиян и 15 структур
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
Биография народного артиста РФ Владимира Машкова
5
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
6
Рубль не отреагировал на расширение санкционных списков США
7
Лавров назвал лихорадочными попытки Лондона защитить свою позицию по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости