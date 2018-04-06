Состав сборной России по вольной борьбе на чемпионат Европы определится 20 апреля

МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Состав команды России по вольной борьбе на чемпионат Европы, который пройдет в Каспийске, будет оглашен 20 апреля. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Дзамболат Тедеев.

"Мы начнем подготовительный сбор к чемпионату Европы в Сочи 15 апреля, а через пять дней будет объявлен состав тех, кто выступит на соревнованиях в Дагестане", - рассказал Тедеев.

Заключительный сбор российской команды по греко-римской борьбе перед чемпионатом Европы пройдет в Звенигороде, там же будет оглашен состав команды на турнир. "Сейчас часть команды выступает на международном турнире в Таллине, после чего 15 апреля стартует подготовительный к чемпионату Европы сбор в Звенигороде, - сообщил ТАСС главный тренер команды Гоги Когуашвили. - Состав команды на европейский чемпионат будет определен приблизительно за 10 дней до турнира".

Чемпионат Европы пройдет с 30 апреля по 6 мая во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева, где в 2011 году проходил Кубок мира по вольной борьбе. В турнире ожидается участие порядка 400-450 спортсменов.

Решение о проведении чемпионата Европы в Дагестане было принято Объединенным миром борьбы в конце августа 2017 года.