Клубы "Зенит" из Петербурга и Казани сыграют в финале чемпионата России по волейболу

ТАСС, 6 апреля. Волейболисты санкт-петербургского "Зенита" на своей площадке со счетом 3-2 обыграли московское "Динамо" во второй встрече 1/2 финала чемпионата России по волейболу и вышли в финал турнира.

Первый матч, который прошел в Москве, также завершился со счетом 3-2 в пользу "Зенита".

Ранее первым финалистом чемпионата России стал казанский "Зенит", обыгравший в полуфинальной серии кемеровский "Кузбасс" со счетом 2-0.

Финальная серия чемпионата России по волейболу пройдет до трех побед. Матчи состоятся 21, 22 и 27 апреля, если потребуется, 28 апреля и 5 мая. Действующим чемпионом России является казанский "Зенит".