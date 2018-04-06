Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Браташ выделил игру хоккеистов четвертого звена олимпийской сборной РФ в матче с немцами

Спорт
6 апреля, 22:45 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 6, апреля. /ТАСС

В пятницу олимпийская сборная России обыграла команду Германии со счетом 4:1 в Сочи

Поделиться
Материал из 1 страницы
Тренер олимпийской сборной России по хоккею Олег Браташ

Тренер олимпийской сборной России по хоккею Олег Браташ

© Антон Новодережкин/ТАСС

СОЧИ, 6 апреля. /ТАСС/. Хоккеисты четвертого звена олимпийской сборной России показали простую, но надежную и эффективную игру в матче Евровызова с командой Германии. Таким мнением с журналистами поделился тренер российской сборной Олег Браташ.

В пятницу олимпийская сборная России обыграла команду Германии со счетом 4:1 в Сочи.

"Ребята хорошо настроились, желание было сыграть хорошо и правильно. Где-то желание было чрезмерным, и оно помешало реализовать голевые моменты, особенно в первом периоде. По тому преимуществу, которое у нас было, мы все должны были решать еще в первом отрезке матча", - заявил Браташ.

"Молодцы ребята из четвертой пятерки, которые собраны из разных команд, тем не менее, только они забросили в равных составах. Звено сыграло просто, но очень надежно и эффективно", - добавил он.

Второй матч между российской и немецкой сборными пройдет в Сочи в субботу. "Сегодня не играл Денис Зернов, постараемся завтра найти ему место в составе. Плюс будет замена во вратарской линии", - добавил тренер.

Турнир Европейского хоккейного вызова был создан в результате соглашения между федерациями хоккея 12 стран. В рамках подготовки к чемпионату мира команды, не входящие в число ведущих согласно рейтингу Международной федерации хоккея (IIHF), проводят серию сдвоенных матчей с сильнейшими европейскими сборными - России, Швеции, Финляндии и Чехии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
2
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на новые санкции Вашингтона будет жестким
3
США ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
6
Посольство РФ в Лондоне назвало отказ в визе Виктории Скрипаль политически мотивированным
7
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости