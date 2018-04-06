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Хоккеист олимпийской сборной России Ильенко не задумывается о попадании на чемпионат мира

Спорт
6 апреля, 22:51 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 6, апреля. /ТАСС

В пятницу олимпийская сборная России в матче Евровызова обыграла команду Германии со счетом 4:1

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Артем Ильенко

Артем Ильенко

© Антон Новодережкин/ТАСС

СОЧИ, 6 апреля. /ТАСС/. Нападающий олимпийской сборной России Артем Ильенко не задумывается о попадании в состав первой национальной команды, которая сыграет на ближайшем чемпионате мира. Об этом 21-летний форвард заявил журналистам.

В пятницу олимпийская сборная России в матче Евровызова обыграла команду Германии со счетом 4:1. Ильенко стал автором дубля.

"Был тяжелый первый период, давно мы не играли, тем более против нас действовал хороший соперник, была интересная игра. В Новогорске более-менее подготовились, после первого первого периода стало полегче. После первой шайбы уверенность пришла, стало полегче играть. Рад дублю, спасибо моим партнерам, ведь если бы не они, не было этих голов", - заявил Ильенко.

"Нисколько не давит тот факт, что эти матчи перед чемпионатом мира, куда нужно попадать. Я не задумываюсь о чемпионате мира, самое главное - завтрашний матч. Мы тренируемся, чтобы играть в хоккей, игра для нас праздник. То, что стал лучшим игроком матча, неважно для меня, самое главное, что мы выиграли", - добавил он.

Второй матч между российской и немецкой сборными пройдет в Сочи в субботу. "Завтра первая задача выиграть игру, сыграть качественно, надежно", - заключил хоккеист.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в Дании.

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