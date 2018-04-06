Витюгов сыграл вничью с Вашье-Лагравом на шахматном супертурнире в Германии

ТАСС, 6 апреля. Российский гроссмейстер Никита Витюгов белыми фигурами сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом в шестом туре супертурнира в Германии.

В других партиях немец Аркадий Найдич победил соотечественника Георга Майера, еще один представитель Германии Маттиас Блюбаум был сильнее Вишванатана Ананда из Индии. Встречи Магнус Карлсен (Норвегия) - Левон Аронян (Армения) и Фабиано Каруана (США) - Хоу Ифань (Китай) завершились вничью.

В турнирной таблице лидируют Вашье-Лаграв, Витюгов и Каруана, набравшие по 4 очка. Далее идут Аронян, Карлсен (оба - по 3,5), Блюбаум (3), Найдич (2,5), Ананд, Хоу Ифань (по 2) и Майер (1,5).

Шахматный супертурнир в Германии проходит в двух городах земли Баден-Вюртемберг - Карлсруэ и Баден-Бадене. Соревнования завершатся 9 апреля.