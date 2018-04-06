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Витюгов сыграл вничью с Вашье-Лагравом на шахматном супертурнире в Германии

Спорт
6 апреля, 23:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

В турнирной таблице лидируют Никита Витюгов, Максим Вашье-Лаграв и Фабиано Каруана, набравшие по четыре очка

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ТАСС, 6 апреля. Российский гроссмейстер Никита Витюгов белыми фигурами сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом в шестом туре супертурнира в Германии.

В других партиях немец Аркадий Найдич победил соотечественника Георга Майера, еще один представитель Германии Маттиас Блюбаум был сильнее Вишванатана Ананда из Индии. Встречи Магнус Карлсен (Норвегия) - Левон Аронян (Армения) и Фабиано Каруана (США) - Хоу Ифань (Китай) завершились вничью.

В турнирной таблице лидируют Вашье-Лаграв, Витюгов и Каруана, набравшие по 4 очка. Далее идут Аронян, Карлсен (оба - по 3,5), Блюбаум (3), Найдич (2,5), Ананд, Хоу Ифань (по 2) и Майер (1,5).

Шахматный супертурнир в Германии проходит в двух городах земли Баден-Вюртемберг - Карлсруэ и Баден-Бадене. Соревнования завершатся 9 апреля.

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