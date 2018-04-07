Кучеров стал шестым россиянином, набравшим 100 очков в одном регулярном чемпионате НХЛ

ТАСС, 7 апреля. Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров набрал два балла за результативность в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Баффало" и достиг отметки в 100 набранных очков в регулярном сезоне.

"Тампа" победила на своей площадке со счетом 7:5. 24-летний Кучеров отметился заброшенной шайбой и голевой передачей в первые 22 минуты матча. Кучеров забросил шайбу на 5-й минуте стартового периода, а также отдал результативный пас на Дэна Жирарди, забившего гол на второй минуте второго периода. Кроме того, в составе "Тампы" отличились Энтони Сирелли (1-я, 47-я минуты), Янни Гурд (10), Брейден Пойнт (48) и Виктор Хедман (59), у "Баффало" шайбы забросили Кейси Миттельштадт (3), Александр Нюландер (7), Джейсон Поминвилл (29), Джордан Нолан (36) и Кайл Окпосо (39).

39-я шайба Кучерова в сезоне

NIKITA KUCHEROV SNIPES HOME THE LOOSE PUCK! LIGHTNING LEAD! pic.twitter.com/ehhMZMOksK — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 7 апреля 2018 г.

Кучеров провел 79-ю игру в текущем регулярном чемпионате. С учетом результативных действий в матче с "Баффало" на счету российского хоккеиста 100 очков (39 шайб + 61 передача). Текущий сезон уже стал лучшим по результативности в карьере Кучерова, в прошлом регулярном чемпионате он набрал 85 очков (40+45) в 74 играх.

Кучеров стал шестым представителем России, разменявшим рубеж в 100 набранных очков в одном регулярном чемпионате. Ранее это удавалось Александру Овечкину (4 раза), Евгению Малкину (3), Александру Могильному, Павлу Буре и Сергею Федорову (все - по 2).

Предыдущим россиянином, сумевшим набрать 100 и более очков в матчах регулярного чемпионата, был нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин. В сезоне-2011/12 Малкин провел 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 109 очков (50+59). Высшее достижение по количеству набранных очков среди россиян в регулярном сезоне принадлежит Могильному, который в регулярном чемпионате сезона-1992/93 в составе "Баффало" набрал 127 очков (76+51) в 77 встречах.

Ранее "Тампа" гарантировала себе участие в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли. Клуб занимает первое место в таблице Восточной конференции, имея в активе 112 очков после 81 матча. В заключительной игре регулярного чемпионата "Тампа" в ночь на воскресенье встретится на выезде с "Каролиной".