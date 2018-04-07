Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кучеров стал шестым россиянином, набравшим 100 очков в одном регулярном чемпионате НХЛ

Спорт
7 апреля, 4:19 дата обновления: 7 апреля, 5:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

24-летний российский нападающий "Тампы" забросил 39 шайб и отдал 61 результативную передачу в 79 матчах регулярного чемпионата

Поделиться
Материал из 1 страницы
Никита Кучеров

Никита Кучеров

© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 7 апреля. Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров набрал два балла за результативность в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Баффало" и достиг отметки в 100 набранных очков в регулярном сезоне.

"Тампа" победила на своей площадке со счетом 7:5. 24-летний Кучеров отметился заброшенной шайбой и голевой передачей в первые 22 минуты матча. Кучеров забросил шайбу на 5-й минуте стартового периода, а также отдал результативный пас на Дэна Жирарди, забившего гол на второй минуте второго периода. Кроме того, в составе "Тампы" отличились Энтони Сирелли (1-я, 47-я минуты), Янни Гурд (10), Брейден Пойнт (48) и Виктор Хедман (59), у "Баффало" шайбы забросили Кейси Миттельштадт (3), Александр Нюландер (7), Джейсон Поминвилл (29), Джордан Нолан (36) и Кайл Окпосо (39).

39-я шайба Кучерова в сезоне

Кучеров провел 79-ю игру в текущем регулярном чемпионате. С учетом результативных действий в матче с "Баффало" на счету российского хоккеиста 100 очков (39 шайб + 61 передача). Текущий сезон уже стал лучшим по результативности в карьере Кучерова, в прошлом регулярном чемпионате он набрал 85 очков (40+45) в 74 играх.

Кучеров стал шестым представителем России, разменявшим рубеж в 100 набранных очков в одном регулярном чемпионате. Ранее это удавалось Александру Овечкину (4 раза), Евгению Малкину (3), Александру Могильному, Павлу Буре и Сергею Федорову (все - по 2).

Предыдущим россиянином, сумевшим набрать 100 и более очков в матчах регулярного чемпионата, был нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин. В сезоне-2011/12 Малкин провел 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 109 очков (50+59). Высшее достижение по количеству набранных очков среди россиян в регулярном сезоне принадлежит Могильному, который в регулярном чемпионате сезона-1992/93 в составе "Баффало" набрал 127 очков (76+51) в 77 встречах.

Ранее "Тампа" гарантировала себе участие в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли. Клуб занимает первое место в таблице Восточной конференции, имея в активе 112 очков после 81 матча. В заключительной игре регулярного чемпионата "Тампа" в ночь на воскресенье встретится на выезде с "Каролиной".

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
2
Благовещение Пресвятой Богородицы: история, смысл и традиции праздника
3
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на новые санкции Вашингтона будет жестким
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
6
Неверов пояснил свою позицию по выдвижению Тулеева на пост спикера парламента Кузбасса
7
Американских инвесторов обязали до 7 мая продать акции фирм из РФ, подпавших под санкции
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости