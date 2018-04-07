Гонщик "Феррари" Феттель выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Сироткин - 18-й

ТАСС, 7 апреля. Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем квалификации Гран-при Бахрейна.

30-летний гонщик на лучшем круге показал время 1 минута 27,958 секунды. Вторым стал его партнер по команде финн Кими Райкконен (1.28,101). Третье место занял финн Валттери Боттас из "Мерседеса" (1.28,124).

Феттель в 51-й раз в карьере одержал победу в квалификации. Дважды он завоевывал поул-позицию в Бахрейне (2010, 2012). Феттель трижды побеждал на Гран-при Бахрейна (2012, 2013, 2017). На первом Гран-при сезона в Австралии немец одержал победу и захватил лидерство в общем зачете.

Действующий чемпион "Формулы-1" британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал четвертым в квалификации (1.28,220). Из-за замены коробки передач он будет оштрафован на пять позиций на стартовой решетке. Таким образом, Хэмилтон в воскресенье будет стартовать с девятого места.

Российский гонщик команды "Уильямс" Сергей Сироткин занял 18-е место (1.31,414). Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл финишировал на последней, 20-й позиции (1.31,503).

Гонка Гран-при Бахрейна пройдет в воскресенье.