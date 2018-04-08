Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Клипперс" в матче НБА

ТАСС, 8 апреля. "Денвер" обыграл "Клипперс" со счетом 134:115 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным у победителей стал Уилл Бартон, набравший 31 очко. У проигравших 24 очка на счету Лу Уильямса. Лидер "Денвера" сербский центровой Никола Йокич сделал 9-й трипл-дабл в сезоне, набрав 23 очка и сделав 11 подборов и 11 передач.

"Денвер" выиграл пятый матч подряд и занимает девятое место в Западной конференции, одержав 45 побед при 35 поражениях. Команда продолжает борьбу за путевку в плей-офф. "Клипперс" же потеряли шансы выйти в плей-офф, команда расположилась на 10-м место с 42 победами при 38 поражениях.

В следующем матче "Денвер" 9 апреля дома сыграет с "Портлендом", "Клипперс" в тот же день примут "Нью-Орлеан".