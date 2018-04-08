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"Даллас" победил "Лос-Анджелес" в матче НХЛ, Радулов сделал три передачи

Спорт
8 апреля, 8:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

"Даллас" занял 10-е место в Западной конференции с 92 очками и не смог пробиться в плей-офф

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ТАСС, 8 апреля. "Даллас" обыграл в гостях "Лос-Анджелес" со счетом 4:2 в своем заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2017/18.

У победителей шайбы забросили Девин Шор (7-я минута) и Джейми Бенн (9, 12, 14), в составе хозяев дублем отметился Алек Мартинес (24, 33).

Российский форвард "Далласа" Александр Радулов записал на свой счет три передачи. В общей сложности на счету Радулова 69 очков (27 шайб и 42 передачи) в 81 игре.

"Даллас" занял 10-е место в Западной конференции с 92 очками и не смог пробиться в плей-офф. "Лос-Анджелес" завершил сезон на 7-м месте на Западе и продолжит борьбу в розыгрыше Кубка Стэнли в качестве обладателя уайлд-кард. В первом раунде калифорнийский клуб сыграет с победителем Тихоокеанского дивизиона "Вегасом". 

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