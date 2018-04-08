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Определились пары Кубка Стэнли в Западной конференции

Спорт
8 апреля, 9:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Последним участником Кубка Стэнли стал "Колорадо", обыгравший конкурента за путевку в плей-офф "Сент-Луис"

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ТАСС, 8 апреля. Стали известны пары плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Западной конференции.

В ночь на воскресенье команды Западной конференции провели последние матчи регулярного чемпионата НХЛ. По итогам дня определился последний участник Кубка Стэнли, которым стал "Колорадо", обыгравший конкурента за путевку в плей-офф "Сент-Луис" (5:2).

В первом раунде плей-офф в Западной конференции пройдут матчи "Нэшвилл" (победитель регулярного чемпионата) - "Колорадо", "Виннипег" - "Миннесота", "Вегас" - "Лос- Анджелес", "Анахайм" - "Сан-Хосе".

Также определились все участники плей-офф в Восточной конференции. Ими стали "Вашингтон", "Питтсбург", "Филадельфия", "Тампа-Бэй", "Бостон", "Торонто", "Коламбус" и "Нью-Джерси". На данный момент известны две пары стартового раунда - "Вашингтон" - "Коламбус", "Питтсбург" - "Филадельфия".

Оставшиеся пары определятся по итогам воскресного матча "Бостон" - "Флорида", который завершит регулярный чемпионат сезона-2017/18. Победа позволит "Бостону" завершить чемпионат на первом месте в Атлантическом дивизионе и Восточной конференции. При таком исходе "Бостон" в первом раунде сыграет с "Нью-Джерси", в случае поражения соперником команды станет "Торонто".

Плей-офф стартует 11 апреля, серии длятся до четырех побед.

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