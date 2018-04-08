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"Тосно" сыграл вничью с "Уралом" в матче чемпионата России по футболу

Спорт
8 апреля, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Прошедшая на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге встреча завершилась со счетом 2:2

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ТАСС, 8 апреля. "Тосно" из Ленинградской области сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 2:2 в домашнем матче 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге.

В составе хозяев дублем отметился нападающий Павел Погребняк, на 6-й минуте он забил с игры, на 59-й - с пенальти, у "Урала" голы забили Владимир Ильин (40) и Отман эль-Кабир (87).

Эта ничья стала для "Тосно" первой за последние 11 встреч в РФПЛ. Последний раз Погребняк делал дубль в чемпионате России 24 августа 2008 года, выступая за "Зенит", в матче против "Крыльев Советов" (3:0).

В турнирной таблице "Тосно" занимает 15-е место, набрав 24 очка, "Урал" с 30 очками идет девятым.

В следующем туре 13 апреля "Тосно" в гостях сыграет с грозненским "Ахматом", "Урал" 15 апреля примет московский "Спартак".

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