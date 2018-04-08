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Французские теннисисты победили сборную Италии и вышли в полуфинал Кубка Дэвиса

Спорт
8 апреля, 16:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

В полуфинале Мировой группы Кубка Дэвиса сборная Франции встретится с победителем матча команд Испании и Германии

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ТАСС, 8 апреля. Сборная Франции по теннису одержала победу над командой Италии в четвертьфинальном матче Мировой группы Кубка Дэвиса и вышла в полуфинал турнира.

В четвертой встрече Люка Пуй со счетом 2:6, 6:1, 7:6 (7:3), 6:3 победил Фабио Фоньини и сделал счет 3-1 в матче в пользу французов. Пятая игра, которая должна пройти между Жереми Шарди (Франция) и Андреасом Сеппи (Италия), не сможет повлиять на исход противостояния.

В полуфинале Мировой группы Кубка Дэвиса сборная Франции встретится с победителем матча команд Испании и Германии, на данный момент счет 2-2.

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