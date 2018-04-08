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СМИ: тренер "Зенита" Манчини прилетел в Рим для переговоров о контракте со сборной Италии

Спорт
8 апреля, 17:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Манчини был замечен в аэропорту во Фьюмичино, однако от комментариев отказался

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ТАСС, 8 апреля. Главный тренер санкт- петербургского "Зенита" Роберто Манчини прибыл в Рим для начала переговоров о контракте с национальной командой Италии по футболу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на интернет-портал Football Italia.

Манчини был замечен в аэропорту во Фьюмичино, однако от комментариев отказался. Другими кандидатами на пост наставника сборной Италии называются Карло Анчелотти, Антонио Конте, а также Луиджи Ди Бьяджо, который на данный момент является исполняющим обязанности главного тренера команды.

Сборная Италии в стыковых матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года в России уступила шведам (0:1, 0:0) и не смогла выйти в финальную часть турнира.

Манчини возглавил "Зенит" летом прошлого года, подписав контракт на два года с возможностью продления соглашения еще на один сезон. При нем петербургский клуб в текущем сезоне выбыл из Кубка России и Лиги Европы, команда после 25 туров чемпионата страны занимает пятое место в турнирной таблице.

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