Хорватские теннисисты победили команду Казахстана и вышли в полуфинал Кубка Дэвиса

ТАСС, 8 апреля. Сборная Хорватии по теннису одержала победу над командой Казахстана в четвертьфинальном матче Мировой группы Кубка Дэвиса и вышла в полуфинал турнира.

Общий счет матча стал 3-1 в пользу хорватов. Решающее третье очко команде принес Марин Чилич, который со счетом 6:1, 6:1, 6:1 победил Михаила Кукушкина. Пятая игра, в которой хорват Борн Чорич должен был сыграть с Дмитрием Попко из Казахстана, не сможет повлиять на исход противостояния.

В полуфинале Мировой группы Кубка Дэвиса сборная Хорватии сыграет с командой США, которая досрочно победила бельгийцев (3-0).

Полуфинальные матчи запланированы на 14-16 сентября, финал пройдет с 23 по 25 ноября.