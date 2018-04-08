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Бельгиец Михел Голартс тяжело пострадал во время велогонки "Париж-Рубе"

Спорт
8 апреля, 17:54 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 8, апреля. /ТАСС

Голартс, который выступает за команду Verandas Willems-Crelan, упал, сильно ударившись о брусчатку дорожного покрытия

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ПАРИЖ, 8 апреля. /ТАСС/. Бельгийский велогонщик Михел Голартс получил в воскресенье тяжелые травмы в результате падения в ходе велогонки "Париж-Рубе". Об этом сообщает агентство AFP.

Голартс, который выступает за команду Verandas Willems-Crelan, упал, сильно ударившись о брусчатку дорожного покрытия. От удара он не только потерял сознание, но у него произошла остановка сердечной и дыхательной систем. Сопровождавшая гонку группа спасателей и врачей скорой помощи немедленно попыталась реанимировать Голартса. Затем он был оперативно доставлен вертолетом в госпиталь крупнейшего города северной части Франции - Лилля.

Однодневная гонка "Париж-Рубе", одна из старейших в мире, считается технически крайне сложной. В спортивном мире Франции и Бельгии ее называют "Северный ад" и "Труднейшей из труднейших". Значительная часть 257-километровой трассы - 54,5 км (29 участков пути) покрыты крупной брусчаткой, вызывающей сильнейшую тряску велосипеда и трудности в управлении им. В этом году гонка проводится в 116-й раз. Первый ее старт был дан в 1896 году.

Гонка стартует в городе Компьень (к северу от Парижа) и финиширует в городе Рубе. В этом году старт 175 гонщикам был дан в присутствии министра спорта Франции Лоры Флессель, в прошлом шпажистки и олимпийской чемпионки.

По данным AFP, на начальном этапе гонки брусчатка была мокрой, так как ночью прошел сильный дождь. В дальнейшем дорога подсохла, так как во всей северной части Франции стоит теплая и солнечная погода - более 20 градусов в тени.

Кроме денежного приза участнику традиционно на память вручается булыжник с трассы. Кроме того, ввиду трудности гонки победителю начисляется 100 рейтинговых очков, тогда как победа в одном этапе "Тур де Франс" обеспечивает лишь 20 баллов.

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