Шлеменко не считает чудом то, что Яквинта продержался пять раундов в бою с Нурмагомедовым

ТАСС, 8 апреля. Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко не считает чудом то, что американец Эл Яквинта продержался все пять раундов в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе против Хабиба Нурмагомедова. Слова Шлеменко приводит "Газета.Ru".

Нурмагомедов победил Яквинту единогласным решением судей на турнире UFC 223 в Нью-Йорке, который прошел в ночь с 7 на 8 апреля, и стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC.

"Не считаю чудом, что Яквинта продержался все пять раундов, тем более, мне кажется, что он продержался так долго только потому, что Хабиб позволил ему это сделать. Это было сделано не ради шоу, а просто потому, что [Нурмагомедов] решил перестраховаться", - сказал Шлеменко.

Также Шлеменко отметил, что россиянин хотел победить без дополнительных рисков. "У Нурмагомедова поменялось три соперника за последние двое суток, поэтому, на мой взгляд, он хотел забрать эту победу наверняка, без всяких рисков", - добавил он.

Нурмагомедов одержал 26-ю победу в карьере (16 досрочно) при отсутствии поражений.