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Сборная Испании стала последним полуфиналистом Кубка Дэвиса

Спорт
8 апреля, 20:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Соперником сборной Испании по полуфиналу станет команда Франции

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ТАСС, 8 апреля. Сборная Испании со счетом 3-2 победила команду Германии и стала последним участником полуфинала Мировой группы Кубка Дэвиса.

В решающем пятом матче испанец Давид Феррер со счетом 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (7:4), 4:6, 7:5 победил Филиппа Кольшрайбера и принес своей команде третье очко.

Соперником сборной Испании по полуфиналу станет команда Франции. В другом матче 1/2 финала встретятся сборные Хорватии и США.

Полуфинальные игры запланированы на 14-16 сентября, финал пройдет с 23 по 25 ноября.

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