Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦСКА и "Динамо" сыграют в столичном дерби чемпионата России по футболу

Спорт
9 апреля, 0:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Встреча пройдет на "ВЭБ-Арене" и начнется в 19:30 мск

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Встреча между московскими ЦСКА и "Динамо", которая пройдет в понедельник, закрывает программу 25-го тура чемпионата России по футболу.

После возобновления чемпионата в марте, оба клуба идут без поражений в турнире. И если в активе "Динамо" две ничьи в трех играх, то армейцы за такое же количество матчей сумели добиться трех побед. Последнее поражение в чемпионате бело-голубые потерпели 24 ноября в гостях от пермского "Амкара" (1:2), ЦСКА - 10 декабря на выезде от московского "Спартака" (0:3). Красно-синие с 44 очками занимают третье место, у "Динамо" 27 баллов и 12-я позиция в турнирной таблице.

В прошлом туре "Динамо" дома сумело одержать волевую победу над неуступчивым "Арсеналом" из Тулы (2:1), а на счету ЦСКА за прошедшую неделю два матча. В национальном чемпионате красно-синие впервые за долгое время сумели добиться гостевой победы над "Ростовом" (2:1). Но в середине недели армейцы потерпели крупное поражение от лондонского "Арсенала" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (1:4).

Матч первого круга чемпионата России против ЦСКА "Динамо" (0:0) проводило еще под руководством Юрия Калитвинцева, которого в октябре прошлого года на посту главного тренера сменил Дмитрий Хохлов. В той встрече в стартовом составе динамовцев на поле вышли сразу четверо футболистов, которых теперь также нет в клубе, - защитник Сергей Терехов, полузащитник Хали Тиам и нападающие Вандерсон и Фатос Бечирай, а лидер "Динамо" Кирилл Панченко пропустил игру из-за разрыва крестообразных связок колена. Для 28-летнего форварда, который в марте вернулся в строй, очередное московское дерби станет первой игрой против армейцев в составе "Динамо", куда Панченко перешел именно из ЦСКА. При этом нападающий однажды сыграл против бело- голубых, выступая за ЦСКА, но победу тогда одержали именно динамовцы (2:1).

За историю очного противостояния команды провели между собой 182 матча. По количеству побед динамовцы превосходят армейцев лишь на один выигранный матч - 66:65, в 51 игре был зафиксирован ничейный результат. Главным арбитром в предстоящей встрече будет Сергей Карасев, который отработает четвертый в карьере матч между ЦСКА и "Динамо". В первых трех играх Карасев показал футболистам обеих команд 12 желтых карточек, 7 из них игрокам "Динамо", одиннадцатиметровых ударов арбитром из Москвы не назначалось.

Главный тренер динамовцев Хохлов, будучи футболистом, выступал в составе обеих команд. Дмитрий дважды забивал в ворота динамовцев будучи полузащитником армейцев и один раз отличился за "Динамо", поразив ворота ЦСКА. Матч ЦСКА - "Динамо" пройдет на "ВЭБ-Арене" и начнется в 19:30 мск.

{{table.caption}}

{{table.header['cell'+$index]}}
{{row['cell'+$index]}}

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
2
Умерла народная артистка Грузии Лейла Абашидзе
3
Эксперты "Красного полумесяца" не обнаружили следов отравляющих веществ в городе Дума
4
Посольство РФ: Лондон прячет концы в воду при расследовании дела Скрипаля
5
МИД: в Европе не понимают позицию США по "Северному потоку - 2"
6
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
7
Вяльбе не одобряет участие лыжниц в откровенных фотосессиях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости