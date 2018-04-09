ЦСКА и "Динамо" сыграют в столичном дерби чемпионата России по футболу

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Встреча между московскими ЦСКА и "Динамо", которая пройдет в понедельник, закрывает программу 25-го тура чемпионата России по футболу.

После возобновления чемпионата в марте, оба клуба идут без поражений в турнире. И если в активе "Динамо" две ничьи в трех играх, то армейцы за такое же количество матчей сумели добиться трех побед. Последнее поражение в чемпионате бело-голубые потерпели 24 ноября в гостях от пермского "Амкара" (1:2), ЦСКА - 10 декабря на выезде от московского "Спартака" (0:3). Красно-синие с 44 очками занимают третье место, у "Динамо" 27 баллов и 12-я позиция в турнирной таблице.

В прошлом туре "Динамо" дома сумело одержать волевую победу над неуступчивым "Арсеналом" из Тулы (2:1), а на счету ЦСКА за прошедшую неделю два матча. В национальном чемпионате красно-синие впервые за долгое время сумели добиться гостевой победы над "Ростовом" (2:1). Но в середине недели армейцы потерпели крупное поражение от лондонского "Арсенала" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (1:4).

Матч первого круга чемпионата России против ЦСКА "Динамо" (0:0) проводило еще под руководством Юрия Калитвинцева, которого в октябре прошлого года на посту главного тренера сменил Дмитрий Хохлов. В той встрече в стартовом составе динамовцев на поле вышли сразу четверо футболистов, которых теперь также нет в клубе, - защитник Сергей Терехов, полузащитник Хали Тиам и нападающие Вандерсон и Фатос Бечирай, а лидер "Динамо" Кирилл Панченко пропустил игру из-за разрыва крестообразных связок колена. Для 28-летнего форварда, который в марте вернулся в строй, очередное московское дерби станет первой игрой против армейцев в составе "Динамо", куда Панченко перешел именно из ЦСКА. При этом нападающий однажды сыграл против бело- голубых, выступая за ЦСКА, но победу тогда одержали именно динамовцы (2:1).

За историю очного противостояния команды провели между собой 182 матча. По количеству побед динамовцы превосходят армейцев лишь на один выигранный матч - 66:65, в 51 игре был зафиксирован ничейный результат. Главным арбитром в предстоящей встрече будет Сергей Карасев, который отработает четвертый в карьере матч между ЦСКА и "Динамо". В первых трех играх Карасев показал футболистам обеих команд 12 желтых карточек, 7 из них игрокам "Динамо", одиннадцатиметровых ударов арбитром из Москвы не назначалось.

Главный тренер динамовцев Хохлов, будучи футболистом, выступал в составе обеих команд. Дмитрий дважды забивал в ворота динамовцев будучи полузащитником армейцев и один раз отличился за "Динамо", поразив ворота ЦСКА. Матч ЦСКА - "Динамо" пройдет на "ВЭБ-Арене" и начнется в 19:30 мск.

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