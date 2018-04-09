Тренер сборной Японии Халилходжич будет отправлен в отставку за два месяца до ЧМ-2018

ТАСС, 9 апреля. Президент Ассоциации футбола Японии Кодзо Тасима принял решение отправить в отставку главного тренера национальной сборной Вахида Халилходжича за два месяца до начала чемпионата мира 2018 года в России. Об этом в понедельник сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что несмотря на выход японской сборной в финальный этап турнира, команда неуверенно провела товарищеские матчи в начале этого года. В частности, речь идет о проигрыше сборной Украины в конце марта со счетом 1:2.

Халилходжич был назначен главным тренером сборной Японии в марте 2015 года. Имя его преемника будет объявлено позднее.

В результате жеребьевки сборная Японии попала в группу H с командами Польши, Колумбии и Сенегала. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.