Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер сборной Японии Халилходжич будет отправлен в отставку за два месяца до ЧМ-2018

Спорт
9 апреля, 2:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Имя его преемника будет объявлено позднее

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 9 апреля. Президент Ассоциации футбола Японии Кодзо Тасима принял решение отправить в отставку главного тренера национальной сборной Вахида Халилходжича за два месяца до начала чемпионата мира 2018 года в России. Об этом в понедельник сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что несмотря на выход японской сборной в финальный этап турнира, команда неуверенно провела товарищеские матчи в начале этого года. В частности, речь идет о проигрыше сборной Украины в конце марта со счетом 1:2.

Халилходжич был назначен главным тренером сборной Японии в марте 2015 года. Имя его преемника будет объявлено позднее.

В результате жеребьевки сборная Японии попала в группу H с командами Польши, Колумбии и Сенегала. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
2
Макрон в разговоре с Трампом осудил "химические атаки" в Сирии
3
Лукашевич: Лондон вскоре не захочет обсуждать тему Скрипаля на международных площадках
4
МИД: в Европе не понимают позицию США по "Северному потоку - 2"
5
Посольство РФ: Лондон прячет концы в воду при расследовании дела Скрипаля
6
Бельгиец Голартс, тяжело пострадавший во время велогонки "Париж-Рубе", умер в больнице
7
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости